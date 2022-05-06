Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu - Son Dakika
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Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu

06.05.2022 10:47

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrısının ardından İstanbul’dan yola çıkan partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrısının ardından İstanbul'dan yola çıkan partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

Zafer Partisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sözlerinin ardından bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek isteyen partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu
Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu
Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu
Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu

YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu - Son Dakika


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