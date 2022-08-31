Zafer Partisi'nden İstanbul'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" yürüyüşü - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden İstanbul'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" yürüyüşü

31.08.2022 15:57
Zafer Partisi'nden İstanbul'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" yürüyüşü

Zafer Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Zafer Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kocamustafapaşa'daki yürüyüşe Genel Başkan Ümit Özdağ, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Efelerin zeybek oynadığı etkinliği evlerinden izleyen vatandaşlar, Türk bayrağı ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün ardından parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bundan 100 yıl önce atalarımız nasıl Anadolu'ya yönelik emperyalist saldırıları Akdeniz'e döktüyse bugün de bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, Anadolu'ya yönelik milyonlarca sığınmacıyla gerçekleşen bu saldırıyı önümüzdeki ilk seçimde tarihin çöplüğüne atacağız. Yaşasın Türk Milleti'nin büyük zaferi." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı' yürüyüşü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zafer Partisi'nden İstanbul'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" yürüyüşü - Son Dakika
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