Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı - Son Dakika
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Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı

01.08.2022 23:29

Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız, Ümit Özdağ'ın "yeni börü" olduğunu öne sürerek yayınladığı videoda "Her yüzyılda bir gelirler. Yüz yılı doldurmak üzereyiz Atatürk gelmişti, ulu önderimiz, baş ulumuz. Şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor" ifadelerini kullandı. Video sosyal medyada gündem olduktan sonra Atsız'ın görevden alındığı açıklandı.

Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız'ın Ümit Özdağ ile ilgili açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Özdağ'ın "Börü" olduğunu iddia eden Atsız, "Her yüzyılda bir gelirler. Yüzüncü yılımız doluyor. Ümit Özdağ geliyor. Gök Tanrı inancımıza göre yeni Gök Börümüz Ümit Özdağ. Yüz yılı doldurmak üzereyiz Atatürk gelmişti, ulu önderimiz, baş ulumuz. Şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor" dedi.

PARTİDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Gençlik kolları başkanının bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, şahsın görevden alındığı açıklandı.

Partinin Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanının kişisel görüşlerini ifade ettiği haddini ve maksadını aşan açıklamaları kamuoyunda haklı eleştirilere neden olmuştur. Talihsiz açıklamanın ardından Zafer Partisi Aksaray İl Başkanlığı ve Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı gerekli incelemelerini tamamlamış ve şahsın partideki görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

'Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ' diyen Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı
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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, 'Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ' sözlerinden sonra görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı - Son Dakika
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