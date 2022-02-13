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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da partililerle bir araya geldi

13.02.2022 23:59
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da partililerle bir araya geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partililerle buluştu.

Özdağ, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Suriyelilerin varlığının ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştırdığını savundu.

Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu illerin başında geldiğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu illerimizde kayıtlı ve kayıtsız 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Ekonomik kriz de sığınmacıların varlığıyla daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin ekonomik krizini aşması mümkün olmadığı gibi daha da büyük felaketler ülkemizin başına kaçınılmaz olarak gelecek."

Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndermekle ilgili projelerini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Ümit Özdağ, Gaziantep, Suriyeli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika


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