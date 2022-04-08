Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti

08.04.2022 15:57
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arnavutköy'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arnavutköy'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe başkanlığında partisinin üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Parti politikalarını esnafa anlatan Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı.

Ülkedeki olumsuzlukların başlıca sebebinin sığınmacılar olduğunu iddia eden Özdağ, "Bunlara 90 milyar dolar para harcadık, harcamaya devam ediyoruz. Sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz." dedi.

Bazı esnaf, Özdağ'a tepki gösterirken, bir bölümü de destek verdi.

Parti üyeleri de Özdağ'ın esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlara Zafer Partisi broşürleri dağıttı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti

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Ümit Özdağ, Arnavutköy, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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