Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: "İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen... - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: "İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen...

05.05.2022 19:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert yanıt verdi. Özdağ, "Ben yarın İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11.00’de. Erkeksen orada bekle” karşılığını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert yanıt verdi. Özdağ, "Ben yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11.00'de. Erkeksen orada bekle" karşılığını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün TGRT'de Ercan Gürses'in sunduğu programda Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bu sırada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programa bağlanmasına izin vermedi. Gürses'in "Özdağ tüm iddiaları reddettiğini söylüyor" sözlerine karşı Soylu, şunları söyledi:

"TEK BAŞIMA VE SİLAHSIZ"

"Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir."

Ümit Özdağ ise Bakan Soylu'nun bu sözlerine sert yanıt verdi. Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Soylu'ya, İçişleri Bakanlığı önünde buluşma çağrısı yapan Özdağ, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim.

Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı yansıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11: 00'de. Erkeksen orada bekle."

Özdağ, açıklamasının görüntülerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek."

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya Sert Tepki: İçişleri Bakanlığı Önünde Buluşalım. Tek Başıma ve Silahsız Geleceğim, Erkeksen...

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Kaynak: ANKA

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