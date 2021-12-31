Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve heyeti ile görüştü.

Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Uysal ve Özdağ, açıklamalarda bulundu.

Özdağ, hükümetin Türkiye'de yaşayan Suriyelilere hızla vatandaşlık verme politikasını sürdürdüğünü ve bu kişilerin 900 binine vatandaşlık verildiğini ileri sürerek, diğerlerine de yeni süreçte vatandaşlık verilmesi için çalışma yapıldığını savundu.

Zafer Partisi olarak vatandaşlık verilen Suriyelilerin gelecek 10 senede yapılacak seçimlerde oy kullanmaması için bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Özdağ, bunu yeni yılla birlikte Meclise götüreceklerini söyledi.

Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve heyetiyle de bu konuda bilgi paylaşımında bulunduklarını ve TBMM'de desteklerini istediklerini belirterek "İlgiyle dinlediler sağ olsunlar ve bu konuda değerli görüşlerini aldık, kaydettik. Önümüzdeki süreçte bu konuda inşallah olumlu gelişmeleri bütün Türkiye görecek." dedi.

Uysal da ifade edilen çerçevede vatandaşlık verilmesi durumunun milli iradenin yansımasının önünde ciddi engeller teşkil edeceği kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Türkçe bilmeyen, topluma adapte olmamış, Türkiye'nin siyasi haritasını bilmeyen, değerlerini, dengelerini içselleştirmemiş böyle bir kitlenin Türkiye'nin bekasıyla ilgili irade kullanacak olması büyük endişe vericidir." diye konuştu.

Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirmeye açılmasının kendilerinin de talebi olduğunu aktaran Uysal, siyasi partilerin memleketin ortak meseleleriyle ilgili geliştireceği tutumları paylaşma noktasında olumlu bir tavırları olduğunu kaydetti.