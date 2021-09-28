Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, "sağlık ve ailevi nedenlerle iki generalin emeklilik talebinde bulunduğu" açıklamasının, doğru olmadığını savunarak, "Hiçbir Türk generali savaş hattında askerlerini bırakarak sağlık nedenleriyle istifa etmez." dedi.

Özdağ, Meclis'te beraberindeki partililerle düzenlediği basın toplantısında, devlet krizinin her geçen gün ağırlaştığı bir süreçten geçildiğini öne sürdü.

Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan krizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyaretinde zirveye çıktığını iddia eden Özdağ, ABD Temsilciler Meclisinin, PKK/ YPG'ye sözde DEAŞ ile mücadele için 177 milyon dolarlık yardım yapmayı kabul ettiğini söyledi. İktidardan ve "sarı muhalefetten", buna yönelik tepki gelmediğini ileri süren Özdağ, Türkiye ve ABD ilişkilerinde asıl kırılmanın, ABD'nin, Türkiye'nin azılı düşmanı FETÖ ve PKK/YPG ile dostluğunu sürdürmesi olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğu açıklamasına işaret eden Özdağ, "Bu açıklama doğru değildir. Hiçbir Türk generali savaş hattında askerlerini bırakarak sağlık nedenleriyle istifa etmez. Generallerin neden istifa ettiğini biliyoruz. İnşallah bu nedeni açıklamak zorunda kalacağımız şartlar ortaya çıkmaz." diye konuştu.

PKK ile başarılı mücadelenin, Suriye'de olabileceğini öne süren Özdağ, diplomatik alanda Suriye ile görüşmelerin başlaması gerektiğini dile getirdi.

Özdağ, PKK, FETÖ ve DEAŞ ile "teröre sıfır hoşgörü" ilkesiyle mücadele edeceklerini belirterek, "PKK terörünü, Türkiye içinde ve dışında bitirmek amacıyla 'Demir Güvercin' Eylem Programı'nı yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

İlan edilen navtexin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve KKTC üzerindeki hak ve yükümlülüklerine de zarar verdiğini ileri süren Özdağ, bu navtex ile KKTC'nin varlığının tartışmaya açıldığını savundu. Ümit Özdağ, navtexin acilen düzeltilmesini istedi.