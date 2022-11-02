Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi. Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında Bakan Soylu'ya yönelik 'tehdit' paylaşımı sebebiyle fezleke hazırlandı - Son Dakika

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