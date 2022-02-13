Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kilis'te esnafı ziyaret etti.

Partisinin çalışmaları kapsamında Kilis'e gelen Özdağ, ilk olarak Kilis Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitliğe giderek dua etti.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet ve Murtaza caddelerindeki esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Özdağ, partisi için destek istedi.