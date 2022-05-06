Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı

06.05.2022 13:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili sorunları ülke gündemine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili sorunları ülke gündemine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir televizyon kanalında kendisi hakkında kullandığı ifadelere cevap vermek üzere TBMM'nin Dikmen girişinden İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi.

Polis ekiplerinin Bakanlık önüne yürümesine izin vermemesine tepki gösteren Özdağ, açıklamasını Meclis girişinde yaptı.

Zafer Partisinin 7 ay önce kurulduğunu belirten Özdağ, bu süreçte sığınmacılarla ilgili sorunları ülke gündemine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Özdağ, "Zafer Partisi olarak 'Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler' iradesini siyasette temsil ediyoruz. Gerek saray ittifakı gerek ak millet ittifakından farklı olarak 'Gönüllü dönerler, onlara ev yaparız dönerler.' demiyoruz. Burası dünyanın lunaparkı değil, her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içinde tarihin en büyük geri dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz." şeklinde konuştu.

Bu politikalarının siyasette dengeleri bozduğunu savunan Özdağ, Zafer Partisine karşı bir komplo kurulduğunu ileri sürdü ve bu konuda tuzağa düşmeyeceklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini söylediğini hatırlatan Özdağ, "Ya sen millet önünde özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasını tamamlayan ve makam aracına yönelen Özdağ'ı protesto eden bir kişi, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Meclis önünde açıklama yaptı - Son Dakika


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