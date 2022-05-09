Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sessiz İstila" filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sessiz İstila" filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı

09.05.2022 16:12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sessiz İstila" filminin yasalar önünde suç olmadığını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sessiz İstila" filminin yasalar önünde suç olmadığını söyledi.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında filmin finansmanıyla ilgili yabancı fonlardan para aldığı iddialarını "hezeyan" olarak değerlendirdi.

"Sessiz İstila filmi yasalar önünde suç değil" diyen Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki eleştirilerini, "Benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz, borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum, yeni borç alacağım, yeni videoları çektireceğim." şeklinde yanıtladı.

Sığınmacılarla ilgili sorunlara değinen Özdağ, "Göçün temel nedeni AK Parti'nin yanlış politikasıdır. İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır. Kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar 8 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorduk ancak şimdi görünüyor ki Türkiye'deki yabancı sayısı 10 milyonun üstüne çıkmıştır." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine suç gruplarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Özdağ, "Seçimlere giderken seçmeni terörize etmek, Zafer Partisi'ne karşı bir şiddet dalgası başlatarak provokatörler aracılığıyla eylemleri Zafer Partisi'ne mal etmek istiyorlar." iddiasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sessiz İstila filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sessiz İstila filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sessiz İstila filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sessiz İstila filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Sessiz İstila' filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Sessiz İstila' filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya 'konum atarım, ne zaman nerede istersen' diye meydan okudu Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya 'konum atarım, ne zaman nerede istersen' diye meydan okudu

Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Sessiz İstila' filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:19 Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı!
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sessiz İstila" filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement