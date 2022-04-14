Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti

14.04.2022 14:52
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de esnaf ziyareti yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de esnaf ziyareti yaptı.

Alemdağ Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Özdağ, parti politikalarını ve iktidara gelmeleri durumunda yapacakları çalışmaları anlattı.

Ülkedeki olumsuzlukların temelinde sığınmacıların yattığını savunan Özdağ, sığınmacılara bugüne kadar 90 milyar dolar harcandığını, göreve geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini iddia etti.

Parti üyelerinin broşür dağıttığı ziyaret esnasında bazı esnaf Özdağ'a destek verirken bazıları tepki gösterdi.

Ziyaretlerin ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığında üyelerle bir araya gelen Özdağ, haftanın en az 2 gününü İstanbul ve ilçelerine ayırdıklarını, bu ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini belirtti.

Siyasetin halk için ve sahada yapıldığını ifade eden Özdağ, "Nasıl bir ordu savaşmak için askeriyle toprağa basmak zorundaysa bir parti de siyasette kazanmak istiyorsa halkın içinde ayağını meydana, caddeye, sokağa basarak kazanabilir. Biz siyaseti sadece sanal ortamlarda ve televizyonlarda gerçekleştirmiyoruz. Zafer Partisi olarak daha kuruluşunun yedinci ayında olmasına rağmen halkın gerçek sorunlarını halkla sokakta, meydanda, tarlada ve pazarda tartıştığımız için Türkiye'de siyaseti belirleyen partilerden birisi haline geldik." diye konuştu.

Özdağ ve beraberindeki daha sonra esnaf ziyaretlerine devam etti.

YORUMLAR
500
Elon Musk, Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu Elon Musk, Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu UTİB'de Pınar Taşdelen Engin güven tazeledi UTİB'de Pınar Taşdelen Engin güven tazeledi

Ümit Özdağ, Ümraniye, dolar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:58:49. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement