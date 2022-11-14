Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi

14.11.2022 18:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Taksim'e girmek istedi. Ekipler, güvenlik kaygısı sebebiyle Özdağ ve beraberindeki heyetin Taksim'e girmesine izin vermedi.

İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında Ahlam Albasir adlı kadın terörist tarafından patlatılan bomba nedeniyle 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan birçoğu bugün taburcu oldu.

VATANDAŞLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE DAVET ETTİ

Bu gelişmelerin ardından ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İstiklal Caddesi'nde terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları anmak adına basın açıklaması düzenleyeceğini belirterek herkesi caddeye davet etti.

POLİS GÜVENLİK NEDENİYLE BÖLGEYE ALMADI

Ancak dünden bu yana Taksim'de büyük bir güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Ümit Özdağ ve beraberindekileri Taksim'e almadı. Özdağ da bölgeye alınmamasının ardından polis barikatının dışında basın açıklaması gerçekleştirdi.

"UYARILARIMIZIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özdağ açıklamasında, "Zafer Partisi'nin, Suriye'nin Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğu uyarılarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce'de ziyaretlerde bulundu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Taksim'deki hain saldırıda yitirdiğimiz 6 vatandaşımız, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
17:53 Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı
17:50 Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda
17:27 Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi
17:06 Başkent Ankara'da önemli görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla buluştu
17:06 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor
17:04 FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti
16:36 Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını bıçaklayarak katleden, bir kişiyi de ağır yaralayan saldırgana 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi
16:22 Merih Demiral, Atalanta'nın özel talebi sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
11:30 Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 18:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement