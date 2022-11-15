Özdağ'dan kendisine mikrofon uzatan Rudaw'a sert tepki: Sizi Türkiye Cumhuriyeti'ne sokmayacağız - Son Dakika
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Özdağ'dan kendisine mikrofon uzatan Rudaw'a sert tepki: Sizi Türkiye Cumhuriyeti'ne sokmayacağız

15.11.2022 23:32

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim meydanına giderek basın açıklamasında bulunmasının ardından kendisine soru soran Rudaw muhabirine sert tepki gösterdi. Özdağ, "Biz iktidar olduğumuzda Rudaw, Türkiye sınırlarından giremeyecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün patlamanın gerçekleştiği Taksim meydanına giderek basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Özdağ'a mikrofon uzatan kurumlardan biri de Rudaw oldu.

ADEM TAŞKAYA'NIN PAYLAŞIMINI SORDULAR

Rudaw muhabirleri Ümit Özdağ'a yardımcısı Adem Taşkaya'nın Taksim saldırısının faili olarak Jiyan Tosun'u göstermesini sordu. Muhabir, "Partiden ihraç edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

"SİZİ TÜRKİYE'YE SOKMAYACAĞIZ"

Önce mikrofondan hangi kurum olduğuna bakan Özdağ daha sonra "Zafer Partisi iktidarında sizi Türkiye Cumhuriyeti topraklarına sokmayacağız" dedi. Muhabirin "Özgür yayın yaptığımız için mi?" şeklindeki sorusuna da karşılık veren Özdağ, "Hayır bölücü olduğunuz için" diye konuştu.

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özdağ'dan kendisine mikrofon uzatan Rudaw'a sert tepki: Sizi Türkiye Cumhuriyeti'ne sokmayacağız - Son Dakika
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