Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi

10.01.2023 20:26

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ittifak olarak kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını belirterek, "Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ittifak olarak kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını belirterek, "Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." dedi. Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasının anayasa açısından mümkün olmadığını savunan Özdağ, "CHP ve İYİ Parti, değişik zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Erdoğan'ı mağdur etmemek için 360'ı tamamlayacaklarını ifade ettiler. Biz de bunun üzerine kendi adayını belirlememiş bir Millet İttifakı'nın, Erdoğan'ın Anayasa'yı arkadan dolanma çabasına neden destek olmak istediğini sorduk." diye konuştu.Muhalefetin görevinin "YSK nasıl olsa Erdoğan'ın adaylığını kabul eder, biz o noktaya varmadan Erdoğan'ın adaylığının önünü açalım." demek değil anayasayı savunmak olduğunu söyleyen Özdağ, şöyle devam etti: "Millet İttifakı'nın gelmiş olduğu son nokta, nisan ayından önce yapılacak bir seçim tekrarlamasına 'evet' diyecekleridir. Bu, Erdoğan'a meşruluk sağlamaktan, anayasaya karşı hile yapmasından başka bir amaç taşımayan destek olacaktır. Kendilerine muhalefet diyenlerin aslında çakma muhalefet olduğunu bir defa daha göstermiştir."Özdağ, Suriyelilere, Mısırlılara, Libyalılara, Iraklılara ve Yemenlilere vatandaşlık verildiğini öne sürerek, "Temmuzda, YSK'nın verdiği listeler üzerinden yapmış olduğumuz araştırmada 465 bin Suriye doğumlu seçmen olduğunu gördük. Suriye doğumlu 465 bin seçmen, bu seçimin kaderini değiştirecek oranda yüksek." ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katıldığı bir programda "Erdoğan açılımı iyi yönetemedi. Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız." açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti: "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?""Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz"Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda, Zafer Partisi'nin gösterilen adayı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Özdağ, "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak. Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." yanıtını verdi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Özdağ, "Eğer Türkiye'de bir devlet varsa bu cinayetin bütün sorumluları yargı önüne çıkarlar. Eğer bu cinayetin isimlerini bildiğimiz bütün sorumluları, bugün yargı önüne çıkmazsa Türkiye'de devlet tekrar kurulduğunda muhakkak yargılanırlar." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi Özdağ'dan Bahçeli'ye sert yanıt! Üç isim sıraladı: Sen önce onları savcıyı gönder Özdağ'dan Bahçeli'ye sert yanıt! Üç isim sıraladı: Sen önce onları savcıyı gönder Bahçeli, Ümit Özdağ'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sözleri için savcıları göreve çağırdı Bahçeli, Ümit Özdağ'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sözleri için savcıları göreve çağırdı

Zafer Partisi, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 20:48:03. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement