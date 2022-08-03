KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı

03.08.2022 15:14

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarındaki sorularla birebir aynı olması' tartışmalarının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) binasına gitti. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verilmesinin olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Özdağ'ın bu hareketi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.

KPSS'de bir yayınevinin deneme sorularının aynılarının sorulduğu iddiası gündem yarattı. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.

DENETLEME BAŞLADI

Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, ÖSYM'NİN ÖNÜNE GİTTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün ÖSYM binasının önüne giderek açıklamalarda bulundu. 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini söyledi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DDK'ye inceleme talimatı verilmesinin ise olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ÖSYM önünde açıklamalarda bulundu

"BİRKAÇ SINAVLA İLGİLİ TESPİT ETTİĞİMİZ ŞİFRELİ YOLSUZLUĞU KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Özdağ, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur."

KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Özdağ'ın ÖSYM ziyareti ise geçtiğimiz aylarda MEB, TÜİK, Et ve Süt Kurumu, SADAT binalarına çıkartma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı.

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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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