KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı

KPSS'de bir yayınevinin deneme sorularının aynılarının sorulduğu iddiası gündem yarattı. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.

DENETLEME BAŞLADI

Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, ÖSYM'NİN ÖNÜNE GİTTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün ÖSYM binasının önüne giderek açıklamalarda bulundu. 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini söyledi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DDK'ye inceleme talimatı verilmesinin ise olumlu bir adım olduğunu söyledi.

"BİRKAÇ SINAVLA İLGİLİ TESPİT ETTİĞİMİZ ŞİFRELİ YOLSUZLUĞU KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Özdağ, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur."

KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Özdağ'ın ÖSYM ziyareti ise geçtiğimiz aylarda MEB, TÜİK, Et ve Süt Kurumu, SADAT binalarına çıkartma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı.