Ümit Özdağ, Türkiye'den toprak satın alan yabancılara seslendi: Zarar edeceksiniz, almayın - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ, Türkiye'den toprak satın alan yabancılara seslendi: Zarar edeceksiniz, almayın

09.08.2023 12:39

Çanakkale'de düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den toprak alan yabancılara "Hepsini bizim belirlediğimiz fiyata kamulaştıracağız. Zarar edeceksiniz, almayın" çağrısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisince Çanakkale'de düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özdağ, "İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız" dedi.

Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alayı anmak için 'Zafer Yürüyüşü' düzenledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geceyi Kocadere Kamp Alanı'nda geçirdikten sonra yürüyüşe katıldı. Program kapsamında saat 07.00'de Özdağ ve katılımcılar 57'nci Alay Şehitliği'nde toplanarak, Conkbayırı'na doğru 2 kilometrelik yolda yürüyüş gerçekleştirdi. Conkbayırı'nda toplanan kalabalık ilk olarak, Andımız'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

"VATANLARINA TEK TEK YOLLAYACAĞIZ"

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, "Türk milletinin vatanını elinden, bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu istilaya son vereceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız" dedi.

"HEPSİNİ KAMULAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye'den toprak ve arazi satın alanlara seslendiğini söyleyen Özdağ, "Hepsini bedelini bizim belirlediğimiz fiyata kamulaştıracağız. Zarar edeceksiniz, almayın. Alıp Türk milletine iade edeceğiz. Türk milletini soyanların, yurt dışına götürdükleri paraları Türk milleti adına talep edip, geri getirip Türk milletinin kasasına iade edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'a temsili 57'nci Alay Sancağı verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Türkiye'den toprak satın alan yabancılara seslendi: Zarar edeceksiniz, almayın - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu
16:48 Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
16:50 Tete'yi neden istemedi? İsmail Kartal'dan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı futbolcu için bomba tespit
16:45 İsmail Kartal'a Galatasaray'ın Tete transferi soruldu: Bize de teklif edildi, kapalı kutu
16:28 Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu
16:25 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:21 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurdu
16:15 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:10 Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam
16:06 Uçak biletlerinde tavan fiyat 2 bin 500 TL'ye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 17:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Türkiye'den toprak satın alan yabancılara seslendi: Zarar edeceksiniz, almayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement