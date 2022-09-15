Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla küfürleştiklerini öne sürnüştü.

"YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE"

Özdağ, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." demişti.

"SOYLU 'BENİ TEHDİT EDİYORSUNUZ' DEDİ"

Konunun gündem olmasının ardından Sözcü'ye konuşan Özdağ, olayın perde arkasını anlattı. Özdağ, "Soylu'yu bir açıklaması nedeniyle WhatsApp üzerinden ağır şekilde uyardım. Haberi kendisine yollayarak uyardım. Birkaç dakika sonra beni aradı. Soylu, telefonda 'Siz beni tehdit ediyorsunuz" dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim." dedi.

"OĞLUM ALP'TEN ÖZÜR DİLERİM"

Konuşmaya 10 yaşındaki oğlunun da şahit olduğunu belirten Özdağ, şöyle devam etti: "Süleyman Soylu küfür ettiğinde, benim de buna karşılık verdiğimde çok az gördüğüm 10 yaşındaki oğlum Alp'le birlikteydik. Tabii o da küfürleşmeleri duydu. Bana dedi ki; ' Baba, Türkiye de 85 milyon vatandaş var, bir tanesi İçişleri Bakanı ile küfürleşiyor. O da benim babam.' Sevgili Alp'ten de böyle bir şeye şahit olmak zorunda bıraktığım için özür diliyorum."