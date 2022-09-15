Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi

15.09.2022 09:14

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 4 gün önceki paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini öne sürmüştü. Konuşma hakkında yeni iddialarda bulunan Özdağ, "Soylu'yu bir açıklaması nedeniyle mesajla ağır şekilde uyardım. Birkaç dakika sonra beni aradı. Küfürleştik. O an 10 yaşındaki oğlum Alp de benimleydi. Sevgili Alp'ten de böyle bir şeye şahit olmak zorunda bıraktığım için özür diliyorum" sözlerini sarf etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla küfürleştiklerini öne sürnüştü.

"YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE"

Özdağ, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." demişti.

"SOYLU 'BENİ TEHDİT EDİYORSUNUZ' DEDİ"

Konunun gündem olmasının ardından Sözcü'ye konuşan Özdağ, olayın perde arkasını anlattı. Özdağ, "Soylu'yu bir açıklaması nedeniyle WhatsApp üzerinden ağır şekilde uyardım. Haberi kendisine yollayarak uyardım. Birkaç dakika sonra beni aradı. Soylu, telefonda 'Siz beni tehdit ediyorsunuz" dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim." dedi.

"OĞLUM ALP'TEN ÖZÜR DİLERİM"

Konuşmaya 10 yaşındaki oğlunun da şahit olduğunu belirten Özdağ, şöyle devam etti: "Süleyman Soylu küfür ettiğinde, benim de buna karşılık verdiğimde çok az gördüğüm 10 yaşındaki oğlum Alp'le birlikteydik. Tabii o da küfürleşmeleri duydu. Bana dedi ki; ' Baba, Türkiye de 85 milyon vatandaş var, bir tanesi İçişleri Bakanı ile küfürleşiyor. O da benim babam.' Sevgili Alp'ten de böyle bir şeye şahit olmak zorunda bıraktığım için özür diliyorum."

YORUMLAR (1)
500
Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza Ümit Özdağ'dan 'Yerli ve Milli Escobar' Paylaşımı: 'Yerlisi ile Yabancısı ile Bütün Escobarların Türk Gençliğine Uzanan Ellerini Kıracağız' Ümit Özdağ'dan 'Yerli ve Milli Escobar' Paylaşımı: 'Yerlisi ile Yabancısı ile Bütün Escobarların Türk Gençliğine Uzanan Ellerini Kıracağız'

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise'de boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:12 Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
08:59 PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
08:16 2. el otomobilde yeni dönem başladı! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartına uymayan satıcıların başı dertte
07:04 Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı
06:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
01:22 Halil Falyalı suikastında ismi geçiyordu! Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasına Yeşilköy'de silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 09:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement