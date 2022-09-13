Ümit Özdağ'ın "Benim Tarafımdam Sipariş Verilmiştir" Dediği "Sessiz İstila" Film Serisinin Üçüncüsü Yayınlandı: Baça Bazi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın; "Benim tarafımdan sipariş verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım; senaryoyu ben onayladım" dediği "Sessiz İstila" ismi verilen kısa film serisinin üçüncüsü yayınlandı. Filmde, Pakistan ve Afganistan'da yapıldığı iddia edilen "Baça Bazi" isimli bir çocuk istismarının göç yoluyla Türkiye'ye gelme tehlikesine dikkat çekildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakkında, "Benim tarafımdan sipariş verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım; senaryoyu ben onayladım" dediği "Sessiz İstila" ismi verilen kısa video serisinin üçüncüsü yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili açıklamasıyla başlayan videoda, "Bu filmde seyredecekleriniz, Afganistan'ın ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenilmiştir" ibaresi yer alırken aynı karede "9 yaşındaki bir erkek çocuğun gözünden anlatılmıştır" ve "Bu film bir hayal ürünüdür" ibaresinin olduğu da görüldü.

filmde, genellikle Afganistan ve Pakistan'da yapıldığı iddia edilen "Baça Bazi" adlı bir çocuk istismarına dikkat çekildi. Afganistan'tan Türkiye'ye gelen kaçak ve göçmenlerin bu istismarı ve Afganistan'da çok yaygın olan ve gederek Türkiye'de artan metamfetamin isimli uyuşturucuyu yaygınlaştırabileceği uyarısı yapıldı.

"TÜRKİYE'YE GELENLER ARASINDA BAÇA BAZİ İSTİSMARINI UYGULAYANLAR OLABİLİR Mİ?"

Sessiz İstila isimli film Youtube'da bugün şu notla yayınlandı:

"Baça Bazi; erkek çocukla oynamak! Afganistan'da ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde zengin ve nüfuzlu adamlar 8-10 yaşındaki erkek çocukları eğlence için kadın gibi giydirip dans ettiriyor. Küçük erkek çocuklar seks kölesi olarak da kullanılıyor. Peki Afganistan ve Pakistan'dan kaçıp Türkiye'ye gelenler arasında baça bazi istismarını uygulayanlar olabilir mi?"

Filmin sonunda ise yapımcı Hande Karacasu'nun şu açıklamasının görüntüsüne de yer verildi:

"Afganistan'da ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde işlenen bir insanlık suçu… Baça Bazi. Erkek çocukla oynamak anlamına geliyor. Ancak bu kirli, kapkara bir oyun. 8-10 yaşındaki erkek çocuklar, yaşlı ve nüfuzlu erkekler tarafından eğlence için alıkonuluyor. Zilli etekler giydiriliyor. Hatta bazen takma göğüs bile taktırılarak kadın gibi dans etmeleri isteniyor. Gece geç saatlere kadar süren ve sadece erkeklerin katıldığı bu eğlencelerde sakalsız erkek denilen bu çocuklar, cinsel istismara da uğruyor. Ailelerinden iş ve eğitim vaadiyle alıkonulan bu çocuklar, vaatler yerine getirilmediği gibi aynı zamanda yaşlı ve nüfuzlu erkeklerin seks köleleri haline dönüşüyor.

"FRANSIZ MAHKEME 15 YIL HAPİS VERDİ"

2009'da Peştun cinselliği araştırmasına göre Peştun kültüründe baça bazi, İslam'a aykırı olarak görülmüyor. Hatta 'adam çocuğa aşık olmadığı müddetçe sorun da yok'… Kınanmıyor. Ülkede yaygın deyişlerden biri, 'kadınlar çocuk yapmak içindir, erkekler zevk için'. Bazı Afgan ve Pakistanlı kaçaklar, göç yoluyla baça bazi kültürünü, gittikleri ülkelere taşıyor. Kültürel yozlaşmaya sebep oluyor. Sosyolojik yapıyı bozuyor. Erkek çocukların hayatını karartıyor. Fransa'da 32 yaşındaki Afgan kaçak, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel saldırı, 12 yaşındaki erkek çocuğa tecavüzden yargılandığı davada baça baziye atıfta bulunarak 'Ülkemde erkek çocuklarla ilişkiye girmek, suç değil' diyerek kendini savundu. Savunma avukatıysa bunun, 'kültürel unsur' olarak değerlendirilmesini istedi. Elbette Fransız mahkemesi, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

"KONTROLSÜZ GÖÇ VE YANLIŞ SIĞINMACI POLİTİKALARININ MÜSEBBİPLERİ VE BUNUNLA YAŞAMAYA HALKI ZORLAYANLAR, TOPLUMLARIN KATİLİDİR"

Peki Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlar arasında baça bazi istismarına adı karışmış olanlar bulunabilir mi? ABD, kendisiyle birlikte Taliban'a karşı savaşan Afgan milislerin erkek çocukları taciz ve tecavüzüne göz yumduğunu itiraf etmişti. Dolayısıyla kaçak Afgan milisler arasında çocuk sevici sapıklar bulunuyor. Çünkü, Taliban baça baziyi cezalandırıyor. Erkek çocuklara taciz ve tecavüz videoları, sosyal medyada dolaşan Taliban'ın önce tutuklayıp sonra serbest bıraktığı uyuşturucu taciri mafya babası Alah Gul Mujahid Türkiye'ye gelmişti. Mujahid, bir dönem Afganistan'da bakanlık bile yaptı. Öte yandan bazı Pakistanlı kaçakların erkek çocuklarımızı videoya alarak ahlak dışı hareketler yaptırdığı haber olmuştu. Afgan ve Pakistanlı erkek çocukların kaderini, Türk çocuklar yaşamamalı. Kontrolsüz göç ve yanlış sığınmacı politikalarının müsebbipleri ve bununla yaşamaya halkı zorlayanlar, toplumların katilidir. Toplumları yok etmek için katliamlara gerek yoktur. Bir çocuğun ruhunu öldürmek de cinayettir. Toplumsal cinayete dur demekse, vatan ve vicdan görevidir."