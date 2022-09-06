Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti

Sık sık sığınmacılara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"MHP'NİN GİZLİ ADAMI MISIN?"

Bir platform için kamera karşısına geçen Özdağ, sırasıyla kendisi için hazırlanan soruları yanıtladı. Bir soru ise Zafer Partisi Başkanı'nı oldukça sinirlendirdi. " MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

"BİZ SALAĞA SALAK DERİZ"

"Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" ifadelerini kullanan Özdağ şunları söyledi: "Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi bir araya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bir çiklet al ağzına bir yürü bakalım iki işi bir arada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"