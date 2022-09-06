Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti - Son Dakika
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Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti

06.09.2022 08:02

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra sığınmacılara ve göçmenlere yönelik propaganda yürüten Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde kendisine yöneltilen "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusuna oldukça öfkelendi. Özdağ gence çıkışarak, "Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" hakaretinde bulundu.

Sık sık sığınmacılara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"MHP'NİN GİZLİ ADAMI MISIN?"

Bir platform için kamera karşısına geçen Özdağ, sırasıyla kendisi için hazırlanan soruları yanıtladı. Bir soru ise Zafer Partisi Başkanı'nı oldukça sinirlendirdi. " MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

"BİZ SALAĞA SALAK DERİZ"

"Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" ifadelerini kullanan Özdağ şunları söyledi: "Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi bir araya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bir çiklet al ağzına bir yürü bakalım iki işi bir arada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ 'MHP'nin gizli adamı mısın?' sorusunu soran gence hakaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti - Son Dakika
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