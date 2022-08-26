Ümit Özdağ'dan katıldığı cuma namazında cami imamına tepki: Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan katıldığı cuma namazında cami imamına tepki: Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?

26.08.2022 17:42
Ümit Özdağ'dan katıldığı cuma namazında cami imamına tepki: Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı cuma namazında hutbede vaaz veren cami imamına "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye defalarca sorarak tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imamın vaazına devam etmesi üzerine Özdağ'ın tek başına "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek iki elini açtığı görüldü.

Cuma namazına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hutbede

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan katıldığı cuma namazında cami imamına tepki: Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? - Son Dakika


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