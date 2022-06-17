Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle bir araya geldi

17.06.2022 17:41
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle bir araya geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Konya 1. Olağan İl Kongresi'nde partililerle buluştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Konya 1. Olağan İl Kongresi'nde partililerle buluştu.

Özdağ, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede, Zafer Partisi'nin ülkenin problemlerine dair projeler geliştirdiğini, sorunları ortadan tamamen kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'de hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Özdağ, "Bu sonbahar geldiğinde Türk siyasetini Zafer Partisi'nin nasıl şekillendirdiğini herkes çok daha net şekilde görecek. Çünkü biz Türk milletinin iradesini siyasete taşıyan partiyiz." dedi.

Muhalefet partilerini "sarı muhalefet" diye niteleyen Özdağ, muhalefet partilerinin hükümetle işbirliği yaptığını iddia etti.

Özdağ, partisinin tüm teşkilatlarıyla başarılı ve yoğun bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zafer Partisi, 9 aydan bu yana Türk siyasetinde adım adım, her geçen gün biraz daha ağırlığını koyarak, son 3 ayda bütün ambargo ve saldırılara rağmen Türk halkının iradesini siyasete taşıyarak siyasetin gündemini belirliyor. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edecek. Artık 1. Olağanüstü Büyük Kongremize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz ve bu yazı bütün parti teşkilatlarımızla, şehirlerde, ilçelerde, meydan, cadde ve sokaklarda geçirme konusunda kararlıyız. Sadece il ve ilçe teşkilatlarımız değil, genel idare kurulu üyelerimiz, divan üyelerimiz ve ben önümüzdeki ayları Türkiye'yi dolaşarak ve vatandaşla dağda, derede, tepede, şehirde bir araya gelerek geçireceğiz."

Programda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfü Şahsuvaroğlu ile Konya İl Başkanlığı Gençlik Kolları Kültür Sanat Ekibi birlikte şarkı söyledi.

Programın ardından Özdağ, beraberinde genel başkan yardımcıları Şahsuvaroğlu, İsmail Türk, Sedat Timur, Mehmet Alagöz, Sevda Özbek ve partililerle esnafı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika

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