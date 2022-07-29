Partisinin il ve İlçe yönetimiyle Nizip Ziraat Odası'nı ziyaret eden Özdağ, daha sonra Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Nizip Bakkallar Odası'nda temaslarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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