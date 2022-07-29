Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü

29.07.2022 15:11
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nizip ilçesinde oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nizip ilçesinde oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti.

Partisinin il ve İlçe yönetimiyle Nizip Ziraat Odası'nı ziyaret eden Özdağ, daha sonra Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Nizip Bakkallar Odası'nda temaslarda bulundu.

Oda başkanları ve yönetimiyle bir araya gelen Özdağ, ardından Atatürk Bulvarı'nda esnafla görüştü.

Özdağ, Nizip temasları kapsamında Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlarla da görüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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