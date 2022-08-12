Ümit Özdağ, Osmaniye'de Tutuklanan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Bakalım Hukuk mu Daha Güçlü, Siz mi Daha Güçlüsünüz" - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Osmaniye'de Tutuklanan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Bakalım Hukuk mu Daha Güçlü, Siz mi Daha Güçlüsünüz"

12.08.2022 16:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye’nin Cevdetiye beldesindeki kamptan kaçan sığınmacılarla ilgili haberi nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanan gazeteci Hasan Tolga Balcılar’ı cezaevinde ziyaret etti. Özdağ, “Basın özgürlüğüne yaptıkları saldırının gerçek nedeninin de Afgan sığınmacıların olmadığı, başka işler olduğu çok açık gözüküyor. Bakalım hukuk mu daha güçlü, siz mi daha güçlüsünüz; ortaya çıkacak” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesindeki kamptan kaçan sığınmacılarla ilgili haberi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı cezaevinde ziyaret etti. Özdağ, "Basın özgürlüğüne yaptıkları saldırının gerçek nedeninin de Afgan sığınmacıların olmadığı, başka işler olduğu çok açık gözüküyor. Bakalım hukuk mu daha güçlü, siz mi daha güçlüsünüz; ortaya çıkacak" dedi.

Osmaniyeli gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ın Cevetiye'deki kamptan kaçan sığınmacılarla ilgili haberi internet üzerinden yayın yapan "osmaniyesondakika" sayfasında yayınlanmış, yaptığı haber nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Balcılar, cezaevinde açlık grevine başlamıştı.

Ümit Özdağ, Hasan Tolga Balcılar'ı bugün tutuklu bulunduğu Osmaniye Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ümit Özdağ, ziyaretin ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Özdağ, şunları söyledi:

"BAKALIM HUKUK MU DAHA GÜÇLÜ, SİZ Mİ DAHA GÜÇLÜSÜNÜZ; ORTAYA ÇIKACAK"

"Bir süre önce gözaltına alınan, tutuklanan gazeteci Tolga Balcılar'ı, Adalet Bakanlığı'na başvurarak almış olduğumuz izin çerçevesinde bugün tutuklu olduğu hapishanede ziyaret ettim. Ben, bir Ergenekon zanlısı olarak FETÖ ile yıllarca mücadele ettim ve sonunda Ergenekon, Balyoz, Casusluk vs. hepsi tarih çöplüğüne gitti ve bu kumpasları kuranların hepsi de şimdi hapishanede. Bugün Osmaniye'de benzer kumpaslar, FETÖ taktiği kuranlar da bir daha akıllarını başlarına alsınlar ve düşünsünler. Basın özgürlüğüne yaptıkları saldırının gerçek nedeninin de Afgan sığınmacıların olmadığı, başka işler olduğu çok açık gözüküyor. Bakalım hukuk mu daha güçlü, siz mi daha güçlüsünüz; ortaya çıkacak."

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Cezaevi önü detaylar

Ümit Özdağ

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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Osmaniye'de Tutuklanan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: 'Bakalım Hukuk mu Daha Güçlü, Siz mi Daha Güçlüsünüz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Osmaniye'de Tutuklanan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Bakalım Hukuk mu Daha Güçlü, Siz mi Daha Güçlüsünüz" - Son Dakika
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