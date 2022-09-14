Ümit Özdağ'dan "Yerli ve Milli Escobar" Paylaşımı: "Yerlisi ile Yabancısı ile Bütün Escobarların Türk Gençliğine Uzanan Ellerini Kıracağız"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'na, üzerinde yüzü görünmeyen bir kafa resmi ile "Yerli ve milli Escobar" yazısı bulunan pankart asılırken çekilmiş bir video paylaştı ve "Zafer Partisi, uyuşturucu baronları ve siyasetteki uzantıları ile Türk Emniyet tarihinin en sert mücadelesini verecek. Yerlisi ile yabancısı ile bütün Escobarların Türk gençliğine uzanan ellerini kıracağız" dedi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'na, üzerinde yüzü görünmeyen bir kafa resmi bulunan ve "Yerli ve milli Escobar" yazan pankart asılırken çekilmiş bir videoyu bugün sosyal medya hesabında yayınladı. Videoda fon müziği olarak kullanılan şarkının sözleri ise dikkat çekti. Şarkıda, "Doldurdunuz her yere iti çakalı. Türk milletinin yurdu burası. Soylusu, soysuzu hüküm sürüyor. Bitecek artık, zafer geliyor" denildi.

Ümit Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Zafer Partisi, uyuşturucu baronları ve siyasetteki uzantıları ile Türk Emniyet tarihinin en sert mücadelesini verecek. Yerlisi ile yabancısı ile bütün Escobarların Türk gençliğine uzanan ellerini kıracağız."