Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı 'Yerli ve Milli Escobar' pankartını asmaya devam edecek

Okul müdüründen kendisine özel tuvalet! Yapılan savunma da en az olay kadar vahim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaya devam ediyor. Zafer Partisi'nin dün genel merkez binasına astığı "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartın, sabaha karşı 03.30'da polis tarafından indirilmesine yönelik açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün pankartı yeniden genel merkezlerine astıklarını duyurdu.

"HAKAREET BANA YAPILIYOR DİYENE KADAR ASILI KALACAK"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Dün gece saat 03.30'da 100'den fazla polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ni kuşatarak bir vinç yardımıyla asmış olduğumuz Escobar pankartını kamu görevlisine hakaret suçu iddiasıyla indirdiler. Şimdi bir saat geçtikten sonra bu pankart tekrar buraya asıldı. Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak. Ta ki, bu kendisini hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp 'Bu hakaret bana yapılıyor, Escobar benim' diyene kadar."