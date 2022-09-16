Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı "Yerli ve Milli Escobar" pankartını asmaya devam edecek - Son Dakika
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Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı "Yerli ve Milli Escobar" pankartını asmaya devam edecek

16.09.2022 16:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yapılan "Yerli ve Milli Escobar" pankart, polis tarafından gece saatlerinde indirilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ pankartı yeniden genel merkez binasına astıklarını açıklayarak, "Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak. Ta ki, bu kendisini hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp 'Bu hakaret bana yapılıyor, Escobar benim' diyene kadar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaya devam ediyor. Zafer Partisi'nin dün genel merkez binasına astığı "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartın, sabaha karşı 03.30'da polis tarafından indirilmesine yönelik açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün pankartı yeniden genel merkezlerine astıklarını duyurdu.

"HAKAREET BANA YAPILIYOR DİYENE KADAR ASILI KALACAK"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Dün gece saat 03.30'da 100'den fazla polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ni kuşatarak bir vinç yardımıyla asmış olduğumuz Escobar pankartını kamu görevlisine hakaret suçu iddiasıyla indirdiler. Şimdi bir saat geçtikten sonra bu pankart tekrar buraya asıldı. Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak. Ta ki, bu kendisini hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp 'Bu hakaret bana yapılıyor, Escobar benim' diyene kadar."

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı 'Yerli ve Milli Escobar' pankartını asmaya devam edecek
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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı 'Yerli ve Milli Escobar' pankartını asmaya devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı "Yerli ve Milli Escobar" pankartını asmaya devam edecek - Son Dakika
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