Ümit Özdağ: Hedef Seçimlere Kadar 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Vermek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Saraydan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne vatandaşlığa alınması istenen yabancıların listeleri istisnai vatandaşlık listesi olarak yollanırken son gelişme de vatandaşlık giriş işlemlerinin doğrudan Saraydan yapıldığına dair bilgi. Hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş. Bu seçmen ithali yoluyla milli iradenin tahrip edilmesi, Türkçe bilmeyen seçmenle Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezsiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, şunları söyledi:

"BEN BİR TEK KAYNAKTAN GELEN BİLGİYLE ASLA AÇIKLAMA YAPMAM İKİ DEĞİŞİK KURUMDAN DAHA BU 13 MİLYON RAKAMINI ÖĞRENİNCE KAMUOYU İLE PAYLAŞTIM"

"Türkiye'de bir seçim zeminine her geçen gün daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu seçim zeminine girerken Türk demokrasisi ve Türk devletinin varlık ve birliğini tehlikeyle atacak bir gelişme Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır tehdittir.

Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçağın olduğunu devlet resmi belgelerindeki gerçek sayının bu olduğunu paylaşmıştım. Ben bir tek kaynaktan gelen bilgiyle asla açıklama yapmam. İki değişik kurumdan daha bu 13 milyon rakamını öğrenince kamuoyu ile paylaştım. Bu sayı azalmıyor, devam eden göçlerle her geçen gün artıyor ama sadece 13 milyonun üzerine yeni rakamlar eklenmiyor seçimlere doğru ilerlerken her geçen gün daha fazla sığınmacıya ve kaçağa vatandaşlık veriliyor.

"BUNLAR KAÇAKLAR MI, TÜRKİYE'DE HANGİ STATÜ İLE BULUNUYORLARDI Kİ VATANDAŞLIK ALDILAR?"

22 Temmuz'da Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne giderek bir basın açıklaması gerçekleştirmiştik ve orada 64 bin 540 Irak vatandaşına, 56 bin 385 İran vatandaşına, 54 bin 327 Afrika ülkelerinden gelen insanlara, 13 bin 327 Pakistan vatandaşına, 37 bin 813 Afgan vatandaşına, 3 bin 716 Mısır vatandaşı, 14 bin 928 Azerbaycan vatandaşı, 3 bin 821 Özbekistan vatandaşı, 4 bin 782 Türkmenistan vatandaşı, bin 784 Ermenistan vatandaşı, 437 Suudi ve 613 Ürdün vatandaşına Türk vatandaşlığı verildiğini ifade ettim.

Hemen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yalanlama yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu, benim bir ay önce açıkladığım vatandaşlık verilen Afgan sayısından bin 481 tane daha fazla Afgan'a, Türk vatandaşlığı verildiğini açıkladı. Afganların çok büyük bir bölümü kaçak, kaçaklara da mı vatandaşlık veriyorsunuz, hangi hukuki zeminde veriyorsunuz?

13 bin 327 Pakistanlıya vatandaşlık verdiniz mi vermediniz mi? Bunu açıklayın. Verdiyseniz ölçütünüz ne? Bunlar kaçaklar mı, Türkiye'de hangi statü ile bulunuyorlardı ki vatandaşlık aldılar? İçişleri Bakanlığı'ndan bu cevapları bekliyoruz.

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı, 22 Temmuz itibariyle 1 milyon 476 bin 368 sadece İstanbul'da günde 70 aileye veriliyor, bunu 7 ya da 8 ile çarpacaksınız. Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlarda ise 120 bin yetişkin var yarısı kadın yarısı erkek aile başına 1.5 çocuk düşüyor. Matematik bile sizin yalan söylediğinizi gösteriyor.

"HEDEF SEÇİMLERE KADAR 3 MİLYON SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERMEK"

Saraydan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne vatandaşlığa alınması istenen yabancıların listeleri 'istisnai vatandaşlık listesi' olarak yollanırken son gelişme de vatandaşlık giriş işlemlerinin doğrudan Saray'dan yapılmaya başlandığına dair bilgi. Çünkü, hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş. Bu seçmen ithali yoluyla milli iradenin tahrip edilmesidir. Türkçe bilmeyen seçmenle Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezsiniz.

Zafer Partisi olarak artık bizim dışımızdaki bütün muhalefeti bu konuda iktidarın yalanlarına ortak olmamaya davet ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Meral Akşener'i ve diğerlerini; iktidarın Türk halkını aldatmak için yapmış olduğu bu oyuna, bu kumpasa dahil olmamaya davet ediyoruz."

"MANSUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM"

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi yönünde daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayan Özdağ, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, vatandaşlık verilen ve seçmen olan yabancıların sayısını bildiğini söylüyor. Altılı masa da kriter olarak Süleyman Soylu'nun verdiği 200 bin rakamını alıyor. Nasıl inanıyorsunuz buna? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, altılı masada oturan diğer liderler sizi tekrar sağduyuya, Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya, milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve altın gününe dönüşen altı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp; Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Türk milleti yoruldu. Nisan'da yaptığımız teklifi tekrarlıyoruz Mansur Yavaş'ın arkasındaki destek nisandan bu yana daha da artmıştır."

Özdağ, açıklamasının ardından vatandaşlık verilen yabancıların sayısına ilişkin bir kanıtının olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"1,5 MİLYON DEĞİL ASLINDA 1 MİLYON 700 BİNİ AŞTI DİĞER VERİLERLE BİRLİKTE"

"1,5 milyon değil aslında 1 milyon 700 bini aştı diğer verilerle birlikte. Ben bu rakamları açıklayınca içerde nasıl panik olduğunu duydum, nasıl veri girişlerinin daha da kısıtlandığını biliyorum. Benim bir çağrım var; Ümit Özdağ doğru söylemiyor diyorsanız vatandaşlık verilenlerin listesini Resmi Gazete'de yayınlayın ve deyin ki ancak Resmi Gazetede yayınlanmış olanlar vatandaşlık almıştır. 200 bin rakamı çıkarsa ben özür dilemeye hazırım, partim adına kişisel de değil."