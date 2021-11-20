Üye Girişi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

20.11.2021 18:37

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı.

Özdağ, açılıştan önce Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı'na geçen Özdağ, parti binasının açılış programında konuştu.

Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluşundan kısa süre sonra 44 ilde teşkilatlanmayı başardığını dile getirerek, "İnşallah şubat ayına kadar Türkiye'nin 81 ilinde Zafer Partisi teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış olacak." dedi.

İktidara gelmeleri halinde düzensiz göçmenleri kendi vatanlarına göndereceklerini belirten Özdağ, bu sayede ülke ekonomisinin de rahatlayacağını savundu.

Bu amaçla Türkiye genelinde imza kampanyası başlattıklarını anımsatan Özdağ, toplanan imzaları TBMM'ye göndereceklerini aktardı.

Türk milletinin yüzde 90'ının düzensiz göçmenlerin evine dönmesini istediğini ileri süren Özdağ, şöyle devam etti:

"Biz de bunu sağlayacağız ama bu sadece ilk adım olacak. Tekrar üreten bir Türkiye, AVM'lerin değil fabrikaların inşa edildiği, köy okullarının tekrar açıldığı, bir öğrenci olsa bile öğretmenlerin okullarda tekrar ders vermeye başladığı, köylerde üretimin tekrar başladığı, tarlaların tekrar sürüldüğü bir Türkiye istiyoruz. Kendi kendini besleyen bir Türkiye inşa etme mücadelesini veriyoruz ve bu mücadelenin önemli adımlarından birini de bugün Sivas'ta il başkanlığını açarak başlatıyoruz."

Özdağ, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

Cumhuriyet Meydanı, Ümit Özdağ, Türkiye, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava 12:26 Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava
Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler 11:57 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
21:55 İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar
21:33 Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi
21:32 Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
21:29 Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi
21:28 Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı
21:09 Messi Fransa'da başlangıcı yaptı...
21:01 Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi
20:41 Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar
20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var
20:30 Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış
İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar         
21:55
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran         
10:42
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 22:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement