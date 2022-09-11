"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı. Özdağ şunları söyledi:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: 'Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle' - Son Dakika

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