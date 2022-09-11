Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: "Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle" - Son Dakika
Üye Girişi

Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: "Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle"

11.09.2022 16:04
Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: "Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugün telefonda küfürleşme yaşadıklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugün telefonda küfürleşme yaşadıklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı. Özdağ şunları söyledi:

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik BAKAN SOYLU MARDİN'DE 'İL GÜVENLİK TOPLANTISI'NA KATILDI BAKAN SOYLU MARDİN'DE 'İL GÜVENLİK TOPLANTISI'NA KATILDI
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: 'Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
14:55 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:08 Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 16:04:06. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: "Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement