Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı - Son Dakika
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Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

27.08.2022 19:53
Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarına ilişkin paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Fethullahçı yapılanmanın sermayesini tuttuğu Bank Asya'nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın da içinde yer aldığını iddia ettiği bir grupla ilgili rüşvet iddiası ortaya attı.

ÖZDAĞ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Özdağ, "Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesen'in sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon $ parası ve 5 yıldızlı oteli olduğu iddiaları İle ilgili olarak Zafer Partisi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

Ümit Özdağ, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
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SON DAKİKA: Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı - Son Dakika
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