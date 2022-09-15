Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı - Son Dakika
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Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı

15.09.2022 23:13

Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan, üzerinde 'Yerli ve Milli Eskobar' yazısı ve saçları olmayan bir kafanın bulunduğu pankart polislerce kaldırılmak istendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "O pankartta kimsenin resmi yok. Eğer yorumla bu mahkeme, bu savcı ve polis 'bu şu' diyorsa o onların yorumudur. Hakaret suçunu onlar işliyor demektir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Merkezine asılmış olan; üzerinde 'Yerli ve Milli Eskobar' yazısı ve saçları olmayan bir kafanın üst kısmını gösteren resmin bulunduğu büyük boy afiş bugün akşam saatlerinde polisler tarafından kaldırılmak istendi. Zafer Partili yöneticiler, mahkeme kararı olmadan pankartın indirilmeyeceğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Merkezinde Pankart Krizi... Özdağ: ''kamu Görevlisine Hakaret Suçu İşlendiği İçin Bu Pankartın İndirilmesi Talimatını Mahkememiz...

"O PANKARTTA KİMSENİN RESMİ YOK"

Birkaç saat sonra genel merkeze gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içeri girmeden bina önünde şu açıklamayı yaptı: "Birincisi bu bir mahkeme kararı değil. Bir savcılık kararı. Önce mahkemeden karar almaları lazım bir. İki, hangi kamu görevlisinden bahsediyorlar? Şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bu imzayı atan savcının bir kamu görevlisine hakaret suçu işlediğini düşünüyorum. Çünkü biz uyuşturucu ile mücadele için bir pankart astık ve o pankartta hiç kimsenin ismi yok. O pankartta kimsenin resmi yok. Eğer yorumla bu mahkeme, bu savcı ve polis 'Bu şu' diyorsa o onların yorumudur. Hakaret suçunu onlar işliyor demektir.

"ORADAKİ BAŞ, AMERİKAN SİNEMA ARTİSTİNİN BAŞI"

Mahkeme kararı olmadan ve bu mahkeme kararında soyut değil somut 'Şu kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için bu pankartta, bu pankartın indirilmesi talimatını mahkememiz veriyor' denmeden bu pankart buradan da inmeyecek Türkiye'deki bütün Zafer Partisi il ve ilçe teşkilatlarından da inmeyecek. Söylesinler, kimi anlıyorlar. Biz kimseyi kastetmiyoruz. Hatta orada görülen baş bir Amerikan sinema artistinin başı. Buradan hareketle bir kamu görevlisi kastediliyor diyorsa eğer polis ve yargı… Oho çok ilerlemişsiniz beyler. Hakaret suçunu siz işliyorsunuz. Tabii o konuda davayı biz açmayacağız. Kastedilen kişi yargının ve polisin hakkında dava açmak durumunda."

SOKAKTAN GEÇEN VİNÇ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Özdağ açıklama sonrasına partiye geçti. Ancak o dakikalarda sokaktan geçen bir vinç partilileri hareketlendirdi. Yola oturan partililer 'Pankart kaldırılmayacak' diyerek oturma eylemi yaptı. Vincin rastlantı eseri oradan geçtiği anlaşılınca partililer yolu açtı.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı - Son Dakika
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