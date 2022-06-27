Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü

27.06.2022 22:15

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'a giderek Suriye sınırına sembolik ilk mayını döşeyeceğini söylemişti. Jandarma engeliyle karşılaşan Özdağ, Hatay Valiliği'nin yasağı kaldırdığını bildirdi. Antakya'ya doğru yola çıkan Özdağ, bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Destek için Ankara'dan yola çıkan Muharrem İnce ise "Sayın Özdağ aradı, Valiliğin yasağı kaldırdığını söyledi. Teşekkür etti. Kendisinin de döneceğini söyledi. Ben de Niğde yolundan geri dönüyorum." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı açıklamada Hatay'a giderek Suriye sınırına ilk mayını döşeyeceğini söyledi. Özdağ'a yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş. Sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz?" diyerek sert çıktı.

ÖZDAĞ'A JANDARMA ENGELİ

Geri adım atmayan Özdağ, Soylu'ya seslenerek, "Geri adım atmayan Özdağ, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı. Ancak Hatay girişinde jandarma engeliyle karşılaşan Özdağ, kente alınmadı.

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A DESTEK

Yasak kararı alınana kadar şehri terk etmeyeceğini belirten Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak destek istedi. Özdağ'a siyasi isimlerden ilk destek Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara'dan Hatay'a yola çıkıyorum." dedi.

ÖZDAĞ: HATAY VALİSİ GERİ ADIM ATTI

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Özdağ, Hatay Valiliğinin yasağı kaldırdığını belirterek, "Büyük Türk Milleti, bugün Hatay Valisi, Anayasa'ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı." ifadelerini kullandı.

Yola çıkan Özdağ'ın Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da açıklama yapması bekleniyor.

ÖZDAĞ ARADI, İNCE YOLDAN DÖNDÜ

Hatay Valiliği'nin yasağı kaldırdığını duyurmasının ardından Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi. İnce, "Sayın Ümit Özdağ aradı, Valiliğin Hatay'a giriş yasağını kaldırdığını söyledi. Teşekkür etti. Kendisinin de döneceğini söyledi. Ben de Niğde yolundan geri dönüyorum. Hatay vatan toprağıdır. Bizi vatanımızda kendi topraklarımıza almayacak bir güç henüz dünyaya gözlerini açmadı." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü - Son Dakika
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