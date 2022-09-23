Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti

Seçimleri kazanmaları durumunda Suriyelileri göndereceklerini ifade eden Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'nin üyeleri, İstanbul'da çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

HEDİYE ÇANTADAN İMAMOĞLU'NA DA VERDİLER

Partililer, çantalardan birini de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. Hediye edilen çantanın üzerinde, "13 milyon sığınmacı sofradan kalktığında bu çanta daha ucuza dolacak." yazdığı görüldü.

SURİYELİLERE YÖNELİK VAATLERİYLE BİLİNİYORLAR

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, Suriyelilere yönelik vaatleriyle biliniyor. Özdağ, Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk milletine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Suriyelilerin barış içinde, Türkiye'nin dostları olarak 1 sene gibi kısa süre içinde Suriye'ye dönmesini sağlayacağız. Bu 1 senelik süre içinde de çocuklarımızın canına kasteden, sokaklarda terör uygulamak isteyen, uyuşturucu ticaretine giren, kaçakçılık yapan Suriyeli çetelerin varlığına asla izin vermeyeceğiz. Hepsini kulaklarından tuttuğumuz gibi Halep'in ortasına indireceğiz"