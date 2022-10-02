Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendi

02.10.2022 21:19

Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendiZAFER Partisi'nin '1'inci Olağanüstü Kongresi' Ankara'da düzenlendi.

Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendi

ZAFER Partisi'nin '1'inci Olağanüstü Kongresi' Ankara'da düzenlendi. Genel Başkan Ümit Özdağ, "Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, oraya da oy vermeyi düşünen yurttaşlarımız var. Siz de göle maya çalmayın lütfen" dedi.

Zafer Partisi'nin '1'inci Olağanüstü Kongresi' Çankaya ilçesindeki ATO Congresium'da düzenlendi. Kongre için yoğun güvenlik önlemi alınırken partililer, iki ayrı arama noktasından geçerek salona alındı. Kongreye Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve 1047 delege katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kongrede yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünenlere 'göle maya çalmayın' diye seslenirken, Cumhur İttifakı'nın da ülkeyi krize sürüklediğini ve bu krizden çıkartamayacağını savundu.

Ümit Özdağ, "Bazıları 'kim cumhurbaşkanı adayı olacak?' diye soruyor. Oysa sorulması gereken diğer soru da 'kim seçmen olacak?' Zafer Partisi dışında buna itiraz eden yok. Meclis'e bir yasa değişikliği getirdik; 10 sene vatandaşlık alanlar oy kullanamasın diye muhalefetten hiçbir destek, ya gelin birlikte yapalım biz de destek verelim, yok" dedi.

'MİLLET İTTİFAKI 6'LI BOHÇA'

Millet İttifakı'nı eleştiren Özdağ, "Düşünün, ağır yaralı bir insan masada yatıyor hastanede, başında da 6 doktor, bu hastayı nasıl tedavi edeceklerini tartışıyorlar. Hasta ameliyata alınana kadar o hasta masada kalır, ölür. Parlamenter demokrasiye dönmek ve etnik, mezhepseli, siyasal haklar vermek dışında hiçbir konuda mutabık olmayan 6'lı ittifak dünyanın içinden geçtiği tehlikeli dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez" diye konuştu.

'MUHALEFETİN NE KONUDA ANLAŞTIĞI BİLE BELLİ DEĞİL'

Muhalefeti neden eleştirdiklerini belirten Özdağ, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bize soruyorlar neden muhalefeti de eleştiriyorsunuz diye, çünkü düzen partileridir aynı iktidar partileri gibi. 5'li çete düzeninin partileridir, rant ekonomisinin partileridir. Türk milleti ağır bir krizden geçerken ilk işimiz parlamenter demokrasiye dönmek ve 2 sene sonra seçimlere gidelim demek AK Parti'yi 2 sene sonra tekrar iktidara taşımaktır. 6'lı masa böyle söylüyor. Ekonomik kriz bu kadar ağırken bunu çözemeyen, kendi arasında 6 parça, ne konuda bile anlaştığını tespit edememiş bir parti koalisyonunun yapacağı ilk iş 2 sene sonra AK Parti'ye parlamenter demokraside Türkiye'yi teslim etmektir. Türkiye'nin tek meselesi parlamenter demokrasi değildir."(DHA)

YORUMLAR
500
Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı
Kaynak: DHA

Millet İttifakı, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 03:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Kongresi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement