Tunçer, yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı - Son Dakika

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