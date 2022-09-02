Zafer Partisi'nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Tunçer, yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı - Son Dakika