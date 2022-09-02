Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı

02.09.2022 23:32

Zafer Partisi'nin gençlik politikalarından sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, partisinden ve görevinden ayrıldı. Tunçer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi'nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"TÜM ARKADAŞLARA MÜCADELESİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Tunçer, yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı - Son Dakika
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