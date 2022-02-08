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Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika

Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki

08.02.2022 15:07

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, Atatürk Anıtı'na halat asılarak çekilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, Atatürk Anıtı'na halat asılarak çekilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Batur ile 10 il başkanı ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk koydu, ardından basın açıklaması yaptı.

Batur, Atatürk'ün izinde olduklarını ve nöbeti devraldıklarını belirterek "Atatürk için her zaman nöbetteyiz. Bugüne kadar beklememizin tek nedeni, biz siyasi partilerle bir çekişme içinde değiliz. O yüzden buraya bir nöbet devralmaya geldik. Onlar gittikten sonra geldik ki bu nöbeti devraldığımızı, nöbete devam ettiğimizi gösterelim." dedi.

Saldırıların provokasyon olduğuna dile getiren Batur, "Bunun bilincindeyiz. Bunun için çok fazla gündem olmasını istemiyoruz ama yine de Ata'mızın sonuna kadar izinde olacağımızı, onun çizgisindeki Türk milliyetçiliğini devam ettireceğimizi tüm ülkemizin bilmesini istedik." ifadesini kullandı.

Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki
Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki
Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki

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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisinden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika
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