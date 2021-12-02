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Zafer Partisinden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi - Son Dakika

Zafer Partisinden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi

02.12.2021 13:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'ye yasa teklifi vereceklerini belirterek, "Yasayla, Türk vatandaşlığı alanların, Suriyeli ve diğerlerinin, ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'ye yasa teklifi vereceklerini belirterek, "Yasayla, Türk vatandaşlığı alanların, Suriyeli ve diğerlerinin, ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'nin örtülü bir istila altında" olduğunu, şehirlerin demografik yapısının değiştiğini, Türkiye'ye sığınan mültecilerle bazı şehirlerin adeta Suriye kenti haline geldiğini öne sürdü.

Türkiye'nin sadece ülkede bulunan 5.3 milyon Suriyeliyi değil Suriye'nin kuzeyindeki 3.7 milyon Suriyeli de beslediğini kaydeden Özdağ, "Kolay mı 9 milyon yabancıyı beslemek? AKP bunu parti kasasından mı besliyor? Hayır. Türk halkının cebinden yapılıyor bu harcama." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, açıklamasında, "5 milyon Suriyeli Türkiye için büyük bir ekonomik yük değil" ifadesini kullandığını aktaran Özdağ, "Bu cümle Türk milletinin aklına yapılan bir hakarettir. Ne demek Türkiye büyük harcama yapmadı. Almanya'da veya Fransa'da böyle bir açıklamayı yapan siyasetçiyi, halk sokağa çıkartmaz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, Türk milletinin parasını Suriyeliler için harcadığını iddia eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Uyum Eylem Planı adlı İngilizceden tercüme bir planı yürürlüğe koyan AKP, Suriyelilere Türk milletinden sayıları gizlenecek şekilde vatandaşlık vermeye başladı. Mustafa Balbay bu gizlenen belgeyi açığa çıkarttı. Bu belgenin temel hedefini, Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını, Türk milletine kabul ettirmek olarak izah ediyor ve Türk milletinden bahsederken de 'yerel nüfus' diyor. Zafer Partisi olarak şimdiye kadar bizim tespit edebildiğimiz en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler. Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın, vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görünüyor.

Bu, Türk milletinin seçme ve seçilme özgürlüğünün ortadan kalkmasıdır. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, seçim güvenliğinin ortadan kalkmasıdır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi veriyoruz. Yasayla, Türk vatandaşlığı alanların, Suriyeli ve diğerlerinin, ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz. Vatandaşlığın geçerli olması için de isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını talep ediyoruz."

Bu konuyu diğer partilerle görüşmeye başladıklarını, Memleket Partisinin yasa teklifi verildiğinde destekleyeceğini ifade ettiğini aktaran Özdağ, toplantıda Türkiye'de Suriyeliler tarafından öldürüldüğü iddia edilen Türk gençlerinin fotosunu paylaştı.

Öte yandan İzmir'in Torbalı ilçesinde, Suriyeli bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Batuhan Parlak'ın annesi de basın toplantısına katılarak, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesini eleştirdi.

Zafer Partisinden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi

Suriyeli, Türkiye, TBMM, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Partisinden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisinden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi - Son Dakika
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