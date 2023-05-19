Zafer Partisinden vefat haberi! Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zafer Partisinden vefat haberi! Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

19.05.2023 13:04

Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ÜMİT ÖZDAĞ DUYURDU

Gürkan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum."

Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti
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Son Dakika Güncel Zafer Partisinden vefat haberi! Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisinden vefat haberi! Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti - Son Dakika
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