Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Gürkan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisinden vefat haberi! Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti - Son Dakika