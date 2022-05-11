Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler..."Kimse var mı" - Son Dakika
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Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler..."Kimse var mı"

11.05.2022 13:15

Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'daki bir mağazada yaşanan çökmenin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'daki bir mağazada yaşanan çökmenin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Göçükten saniyeler önce mağazada alışveriş yapan bir grup kadının enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Göçüğün tozu dumana karışırken görevlilerin mağazada "Kimse var mı" diye bağırması 1999 Gölcük Depremi'ni hatırlattı.

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevkedildi. Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat enkaz altında kimsenin kalmadığını olayda ölen yada yaralanan vatandaşın bulunmadığını duyurdu.

SANİYE FARKIYLA KURTULMUŞLAR

Zafer Plaza'nın 2. katında bulunan mağazanın güvenlik kamera görüntülerinden mağazada alışveriş yapan bir grup kadının çökme olayından saniyeler önce mağazayı terk ettikleri görüldü. Kadınların güvenli kısma geçmelerinden saniyeler sonda tavanda çökme yaşandı. Yaşanan göçüğün artından toz bulutu kaplanan AVM'de yaşananlar görevlilerin kimse varmı diyerek enkaz altına seslendiği anlar hafızalara bir kez daha Gölcük depremini getirdi. Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi'nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.

(İHA)

Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler... Kimse var mı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler...'Kimse var mı' - Son Dakika


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