Son Dakika Haberleri: Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?
Son Dakika Dünya Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?

Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?

1 saat önce

Sokak protestoları sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını sundu ve şimdi soru bundan sonra ne olacağı? Eylemciler sadece Hariri'nin değil var olan mezhepsel kotalı sistemin tamamen kaldırılmasını istiyor.

Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?, System.String[]

Sokak protestoları sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını sundu ve şimdi soru bundan sonra ne olacağı?


17 Ekim'de başlayıp iki hafta süren gösteriler sırasında halkı dinlediğini ve bu krizi aşmak için çeşitli yollar aradığını ifade eden Hariri sonunda kendini bir çıkmaz sokakta bulduğunu belitmişti.

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Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:37 
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