Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?

Sokak protestoları sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını sundu ve şimdi soru bundan sonra ne olacağı?



17 Ekim'de başlayıp iki hafta süren gösteriler sırasında halkı dinlediğini ve bu krizi aşmak için çeşitli yollar aradığını ifade eden Hariri sonunda kendini bir çıkmaz sokakta bulduğunu belitmişti.