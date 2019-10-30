Zafer protestocuların ama talepleri bitmedi: Hariri'nin istifası sonrası Lübnan'da şimdi ne olacak?
1 saat önce
Sokak protestoları sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını sundu ve şimdi soru bundan sonra ne olacağı? Eylemciler sadece Hariri'nin değil var olan mezhepsel kotalı sistemin tamamen kaldırılmasını istiyor.
Sokak protestoları sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını sundu ve şimdi soru bundan sonra ne olacağı?
17 Ekim'de başlayıp iki hafta süren gösteriler sırasında halkı dinlediğini ve bu krizi aşmak için çeşitli yollar aradığını ifade eden Hariri sonunda kendini bir çıkmaz sokakta bulduğunu belitmişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:37
Günlük burç yorumları 30 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Sergey Lavrov sürprizi ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti Son dakika: Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi