Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır
1 saat önce
İktisatçı Ege Cansen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşacak harcamaların, milli gelirde artış olarak yazılacağına işaret ediyor.
İktisatçı Ege Cansen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşacak harcamaların, milli gelirde artış olarak yazılacağına işaret ediyor. Cansen, "Önümüzdeki aylarda kamu harcamalarında genişleme göreceğiz" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:47
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