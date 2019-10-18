Son Dakika Haberleri: Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır
Son Dakika Ekonomi Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır

Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır

1 saat önce

İktisatçı Ege Cansen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşacak harcamaların, milli gelirde artış olarak yazılacağına işaret ediyor.

Zafer takına yapılan harcama da milli gelirde artış olarak yazılır, System.String[]

İktisatçı Ege Cansen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşacak harcamaların, milli gelirde artış olarak yazılacağına işaret ediyor. Cansen, "Önümüzdeki aylarda kamu harcamalarında genişleme göreceğiz" diyor.

Barış Pınarı Harekatı, Ege Cansen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:47 
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