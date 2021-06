Zafer Teknopark'a Osb Bölgesinde Yeni Alan - Son Dakika

Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Zafer Teknopark) Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) teknopark ek alan başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada "Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde bulunan 5067 Ada 3 Parsel numaralı arsanın 'Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Ek Alanı' başvurusunun onayı resmi gazetede yayımlandı. Başvurusu yapılan alanın tahsisi 05 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede, 4074 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı" dedi.

Alan sayısı 3'e yükseldi

Kandemir, 5 Haziran 2021 tarihli 4074 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanı ile Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin alan sayısının 3'e çıktığını belirtti. Kandemir, daha önce Afyon Kampus Teknopark ve Uşak OSB Teknopark Ek Alanlarında faaliyetlerini sürdüren Zafer Teknoparkın 3. alanı olan Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanının fiziki yapılanmasının tamamlanması ile teknoparkta faaliyet gösterecek işletmelerin devlet destekleri ve teşviklerinden faydalanmalarına imkan sağlanacağını vurguladı.

İki Ayrı İlde Bulunan YÖK Ortaklığında Kurulan İlk Teknopark

Zafer Teknopark'ın kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Zafer Teknopark A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. (Zafer Teknopark A. Ş. ) Bakanlar Kurulunun 19. 12. 2015 tarih ve 29567 sayılı kararı ve Resmi Gazetede yayımlanarak, 23. 03. 2016 tarih ve 13540 sicil numarası ile tescil ve ilan edilerek 20. 07. 2016 tarihinde ilk kira sözleşmelerinin imzalanması ile faaliyetlerine başladığını ifade etti. Kandemir, "Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye'de ayrı iki ilde bulunan iki Yükseköğretim Kurumu ortaklığında kurulan ilk Teknopark olma özelliğine sahiptir. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve iki ilde faaliyet gösteren 15 kamu ve özel sektörün iştirakleri ile 17 ortağı olan bir kurumdur. Zafer Teknopark A. Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, şirket ana sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir" diye konuştu.

Teknopark yüzde 100 dolulukta çalışıyor

Zafer Teknoparkın Uşak ve Afyonkarahisar'daki hizmet binaları hakkında da bilgiler veren Kandemir, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisinde Afyon Kampüs Teknopark (4. 613m2 açık-2. 224m2 kapalı alan ve 23 ofis) ve Uşak ili Uşak OSB içerisinde Uşak OSB Teknopark Ek Alanı (6. 000 m2 açık 3. 716 m2 kapalı alan 30 ofis 11 Atölye) olmak üzere aktif 2 alana sahiptir. Afyonkarahisar OSB Teknopark ek alanının onaylanması ile alan sayısı 3'e çıkmış oldu. İlk etapta OSB yönetimi ve ortaklarımızın katkıları ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile ilan edilen Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanına bir Teknopark binası inşa edilecek, böylelikle sanayicimiz ile iç içe olarak daha faydalı hizmetlerde bulunmayı arzu ediyoruz. Şu an itibari ile Afyon Ahmet Necdet Sezer Kampüsündeki Teknopark yüzde 100 dolulukta çalışıyor. Yeni açılan Uşak OSB Teknopark Ek Alanında ise proje başvurularının sayısı 30'a yaklaştı. Afyonkarahisar OSB Teknoparkın faaliyete geçmesi ile hem proje sayılarının hem de daha nitelikli projelerin hayata geçeceğini umut ediyoruz. Teknoparklarda yürütülen projelerde her geçen gün daha fazla sayıda akademisyen ve öğrencilerin görev aldığını üniversite sanayi işbirliği süreçlerine de önemli katkılar sağlandığını gözlemliyoruz. Zafer Teknopark bünyesinde bilişim, yazılım, gıda, hayvancılık, makine, eğitim, sağlık ve havacılık sanayi gibi alanlarda AR-GE projelerinin devam ettiğini ve bu projelerin önemli bir kısmının da ticarileşme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanının ilan edilmesine büyük katkı sağlayan T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine, Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kuruluna, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine ve Zafer Teknopark A. Ş. çalışanlarına katkılarından ötürü teşekkür ediyor yeni Teknopark alanının hayırlı olmasını, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı yapmasını diliyorum. "

Teknopark hakkında

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bilimsel bilginin ticarileştirilerek katma değeri yüksek ürünlerin geliştirildiği AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de toplam 87 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde faal durumda olan 65 bölgeden biri olan Zafer Teknopark, Türkiye'de iki farklı ildeki iki üniversite, Afyon Kocatepe ve Uşak Üniversitelerinin ortaklığında kurulan ilk Teknopark olma özelliğine sahiptir. Afyon-Uşak Zafer Teknopark A. Ş yeni ilan edilen Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanı ile ikisi organize sanayi bölgesi biri üniversite içerisinde olmak üzere üç ayrı alanda işletmelere hizmet edecektir. Zafer Teknopark A. Ş. 'nin kurucu ortaklarından olan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayı sonrası Zafer Teknopark A. Ş. 'ye tahsis edilen 5067 Ada 3 Parsel numaralı 9 bin 995 m2 alanın Teknopark alanı olarak ilan edilmesi için yaklaşık 1, 5 yıl önce başvuru süreci başlatılmıştı.

Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanında yaklaşık 4. 000 m2 kapalı alana sahip, 40 ofis ve 12 üretim atölyesinden oluşan modern bir Teknopark binası inşa edileceği bildirildi.