Üye Girişi
Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi! - Son Dakika

Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!

26.01.2022 15:25
Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!

Trendyol işçileri, yetkililerle taleplerini görüşmek için şirketin Maslak'taki binasının önüne geldi. İşçilerin yaptığı açıklamaya göre yönetim, çalışanlara yüzde 38,8 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express işçileri, düşük maaş ve yetersiz zam teklifine karşı başlattıkları eylemler zaferle sonuçlandı. İşçilerin aktardığına göre yönetim, yüzde 38,8 oranın zam yapılacağını açıkladı.

Trendyol Express çalışanları, tamamlama ücretine yüzde 50 zam, ikinci slotun kaldırılması (çalışma/dağıtım zamanı), hak aramaya katılan işçilerin iş haklarının feshedilmemesi ve çalışanların üzerindeki mobbingin kaldırılmasını talep ediyordu.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

Trendyol, söz konusu çalışanların 'sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla ve Trendyol ile imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunduğunu' ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; 'iş ortağı destek paketleriyle' de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hak edişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise, sadece 'iş ortağı destek paketleri'nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."

YORUMLAR
500

Trendyol, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi! - Son Dakika


Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
15:26
Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor! Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!         
15:15
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22

Son Dakika Haberleri
15:26 Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
15:25 Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
14:31 Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 15:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement