Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi! - Son Dakika

Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express işçileri, düşük maaş ve yetersiz zam teklifine karşı başlattıkları eylemler zaferle sonuçlandı. İşçilerin aktardığına göre yönetim, yüzde 38,8 oranın zam yapılacağını açıkladı.

Trendyol Express çalışanları, tamamlama ücretine yüzde 50 zam, ikinci slotun kaldırılması (çalışma/dağıtım zamanı), hak aramaya katılan işçilerin iş haklarının feshedilmemesi ve çalışanların üzerindeki mobbingin kaldırılmasını talep ediyordu.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

Trendyol, söz konusu çalışanların 'sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla ve Trendyol ile imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunduğunu' ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; 'iş ortağı destek paketleriyle' de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hak edişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise, sadece 'iş ortağı destek paketleri'nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."