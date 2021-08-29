Zafer Treni Ankara'dan 99 gençle harekete geçti - Son Dakika

- Zafer Treni Ankara'dan 99 gençle harekete geçti

ANKARA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümüne özel 99 gençle 2023 dakika sürecek olan Zafer Treni yolculuğu başladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Zafer Treni yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir anlayışı içerisinde yolculuğa başlayacaklarını belirten Selim Yağcı "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir anlayışı içerisinde bu yolculuğa başlıyoruz. 2023 dakika sürecek olan bu yolculuk milletimizin aynı zamanda zafer yolculuğu ve gençlerimizin geleceğe olan inancının yolculuğudur. Bu yolculuk tarih boyunca geçmişten nasıl zaferlerle geldiyse milletimizin bu yolculuğu tarih boyunca devam edecektir. Bugün Anıtkabirden aldığımız ilhamla Milli Mücadele'nin odak noktaları olan Duatepe'yi Kocatepe'yi ve Metristepe'yi gençlerimizle beraber ziyaret edeceğiz" dedi.

Zafer Treni'ne herkesin bilet almasını isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " Bugün Türkiye'nin her yerinden 99 tane gençle, Cumhuriyetimizin 99. Yılına ithafen, Ulu Önder Atatürk'ün Dumlupınar'a yolculuk yaptığı zafer yürüyüşünün aynısını yapıyoruz. Dumlupınar'da söylemiş olduğu Cumhuriyeti biz kurduk ve onu yüceltmek ve yükseltmek gençlere aittir sözüyle gençlerimizle beraber bu yolculuğa çıkıyoruz. Zafer Trenimize herkesin bilet almasını istiyoruz. Biz Cumhuriyetim ilelebet devam edeceğini gençlerin bu coşkusundan anlıyoruz. Bu yolculukla beraber Cumhuriyeti bizlere emanet eden Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı ve minnettarlığımızı tekrar sunuyoruz" şeklinde konuştu.