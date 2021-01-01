Zafer ustanın deniz kabuklarından yaptığı eserler 55 yıldır evleri süslüyor - Son Dakika

Zafer ustanın deniz kabuklarından yaptığı eserler 55 yıldır evleri süslüyor

01.01.2021 11:05
Zafer ustanın deniz kabuklarından yaptığı eserler 55 yıldır evleri süslüyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 55 yıldır deniz kabuklarından çeşitli süs eşyaları yapan 75 yaşındaki Zafer Şenbaş, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 55 yıldır deniz kabuklarından çeşitli süs eşyaları yapan 75 yaşındaki Zafer Şenbaş, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Askerden geldikten sonra tavsiye üzerine berberinin yanında deniz kabuğundan süs eşyası yapımına başlayan Şenbaş, bir süre sonra kendi dükkanını açmaya karar verdi.

Sahilden topladığı deniz kabuklarından çeşitli süs eşyaları ile ejderha, köpek ve kuş gibi figürler yapan Şenbaş, yaptığı eserleriyle 55 yıldır ev ve iş yerlerini süslüyor.

İnce işçilikle hazırladığı eserleri yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Zafer usta, çırak yetişmemesine üzülse de mesleğini sürdürmekte kararlı.

"Kendi düşünceme göre tasarımlar yapıyorum"

Zafer Şenbaş, AA muhabirine, mesleğinde bu kadar ilerlemesinde kendisine iş teklifi yapan berber ustasının büyük payı olduğunu anlattı.

Berberinin teklifi üzerine süs eşyası işine girdiğini aktaran Şenbaş, "Ne yapacağımızı sorduğumda, 'Midyeye midye yapıştıracağız.' diye cevap verdi. Ustam bu teklifi yapmadan önce tesadüfen askerdeki komutanımız, 'İşi olmayanlar, özellikle deniz kenarında yaşayanlar deniz kabuklarını toplayıp birbirine yapıştırsın, gelen turistler onları alır.' şeklinde öğüt vermişti. Öyle başladım." diye konuştu.

Şenbaş, ustasının yönlendirmesiyle kendi iş yerini açtığını belirterek, yaptığı figürlerin turistlerden ilgi gördüğünü dile getirdi.

O yıllarda ilçede 20 kişinin daha bu işi yaptığına dikkati çeken Şenbaş, "Satmak için sadece yazı bekliyorlardı ama ben kışın bile arabama malzeme koyup istasyonlarda satıyordum. Çok güzel tutulmuştu. İşi de çok sevdim. Yavaş yavaş kendi düşünceme göre tasarımlar yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.

"Çok eğlenceli bir meslek"

Yaşı ilerlediği için artık zorlandığını ifade eden Zafer Şenbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimi devam ettirmeye çalışıyorum ama eskisi kadar hareketli değilim. Oğlum da bana yardımcı oluyor. O da yapıyor yavaş yavaş. Geçimimi dükkanımdan sağlıyorum. Alttan çırak yetişmemesi beni üzüyor. Aslında çok eğlenceli bir meslek. Benden sonra eğer oğlum isterse o devam ettirebilir. Çok yeteneklidir, o da usta oldu artık. Kendisi antrenör ama yapmak isterse o bu işe devam edecek yeteneğe sahip."

Şenbaş, Çin malı ürünlerin 1970'li yıllarda piyasaya girmesiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, nadir ürünler yapıp piyasada tutunmaya çalıştığını kaydetti.

Akçakoca, Köpek, Karar, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zafer ustanın deniz kabuklarından yaptığı eserler 55 yıldır evleri süslüyor - Son Dakika


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