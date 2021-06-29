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Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü

29.06.2021 14:25
Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıstpor'un başarılı güreşçisi Zafer Dama, Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıstpor'un başarılı güreşçisi Zafer Dama, Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda 14 ülkeden 300'ü aşkın sporcu katıldı. Ayyıldızlı forma için mindere çıkan Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Zafer Dama, turnuvayı 3. olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla zirvede yer aldı. Bu stilde 159 puanı hanesine yazdıran İran ikinci, 93 puan elde eden Gürcistan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Türkiye, 143 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, 132 puan toplayan Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı. Türkiye, toplam 22 madalyayla serbest stilde erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu. - KOCAELİ

Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü
Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü

Bronz Madalya, Yaşar Doğu, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zafer, Yaşar Doğu'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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