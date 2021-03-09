Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi

09.03.2021 11:11
Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi, System.String[]

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesinde Zafer Yıldırım, yeniden başkan oldu.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesinde Zafer Yıldırım, yeniden başkan oldu.

TÜGİAD Ankara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin 11. Olağan Genel Kurulu Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Tek aday olarak seçimlere giren 10'uncu Dönem Başkanı Zafer Yıldırım, yeniden başkan seçildi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, gerek genel merkez gerekse şube başkanları olarak kadın üye sayısını artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in de desteğiyle gerekli gayreti göstereceklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaptıkları yardımlarla ellerini taşın altına koyduklarını kaydeden Yıldırım, "Şubemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği ve devamında fayda gördüğümüz tüm etkinlikleri de çok daha sıklıkla gerçekleştirmek için özen gösterdik. Bundan sonra da azimle çalışmaya, üretmeye ve Ankara'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

11. Dönem TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Zafer Yıldırım, Ercan Çelik, Can Çavuşoğlu, Beril Pınar Tandoğan, Osman Ertürk Özel, Özgür Erdem İncesu, Yaman Zaim, Burcu Ateş, Melih Aydın, Necati Ekiz, Serkan Yıldız, Mehmet Selvi, Hakan Yücelen, Filiz Erol, Hakan Metin, Ersin Küçükparmak, Tolga Tamkoç, Özge Kuzu, Kemal Mit, Oğuz Ayrancıoğlu, Uğur Sucu, Mirkan Aydın, Rıfat Şahin, Eray Görücü, Sidar Tunca, Anıl Varol, Çimen Yıldırım Doğan, Gökhan Aksoy, Egemen Ünal, Aykut Çakmaklı."

Zafer Yıldırım, Sheraton Otel, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zafer Yıldırım TÜGİAD Ankara Şube Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei