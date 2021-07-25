Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor oldu! - Son Dakika

Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor oldu!

Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor oldu!
Son Güncelleme: 28.07.2021 23:15

Finalde rakibi TeamGalakticos'u mağlup eden sahangillerspor, şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında büyük finale fastPay Wildcats ekibini mağlup ederek Şahangiller Espor, Digital Athletics'i mağlup ederek ise Galakticos ekibi yükselmişti. Saat 21: 15'de başlayan final karşılaşmasında takımlar kozlarını paylaştı.

VALORANT Turnuvasındaki Gelişmeler

Bind haritasında oldukça hızlı bir başlangıca imza atan Şahangiller Espor ekibi arka arkaya 6 round kazansa da, Galakticos ekibi bu duruma dur demeyi başardı. Rekabetin daha da arttığı karşılaşmada takımlar karşılıklı round kazanmaya devam etti.

Uzatmalara gidilen maçta takımlar galibiyete ulaşmaktan asla vazgeçmedi. Şahangiller Espor uzatmalardaki döngüyü bozdu ve üst üste iki round kazanarak 17-15'lik bir skora ulaştı ve rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Rakibini mağlup etmeyi başaran Şahangiller Espor ekibi ikinci kez düzenlenen Zafer Zırhlı turnuvasının şampiyonu olarak tarihe geçerken, ödül sponsoru MSI'dan 5 adet MSI DS502 7.1 Kulaküstü Oyuncu Kulaklığını da evine götürme hakkını kazandı.

Galakticos ekibi ise turnuvayı ikinci sırada bitirerek 5 adet MSI Clutch GM60 RGB Oyuncu Mouse'u ve ikincilik unvanını kazanmış oldu.

Kaynak: Playerbros

Şahangiller Espor, MSI, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Zırhlı VALORANT turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor oldu! - Son Dakika
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