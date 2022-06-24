"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" başladı - Son Dakika
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"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" başladı

24.06.2022 21:36

Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı toprakların fotoğraflarla anlatılmasını amaçlayan "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" başladı.

Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı toprakların fotoğraflarla anlatılmasını amaçlayan "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" başladı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğince (EÇFOD) düzenlenen maraton için Kütahya Belediyesi bahçesinde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

EÇFOD Başkanı Emel Oğur, derneğin amacının Kütahya'nın tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflarla ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Temelde Kütahya ve değerlerinin tanıtılması için de fotoğrafçılar maratonu düzenlediklerini dile getiren Oğur, şunları kaydetti:

"Kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Kütahya, binlerce şehidi bağrına basarak şehitler ve şehitlikler diyarıdır. Buradaki amacımız Kütahya merkez başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un en çetin mücadelelerinin yaşandığı topraklar olan Dumlupınar ve Altıntaş için kamuoyu oluşturmaktır. Diğer bir amacımız ise fotoğrafçıların gözüyle binlerce şehit verilen bu toprakları fotoğraf kareleriyle anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihe not düşmek istiyoruz."

Oğur, 24-26 Haziran tarihlerinde, dijital renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar ile dron fotoğrafları olmak üzere iki kategoride yapılacak maratonda çekilecek fotoğraflar arasında yapılan değerlendirmelerde kategori birincilerine 10 bin, ikincilerine 7 bin, üçüncülerine ise 5 bin lira ödül ve madalya verileceğini aktararak, yarışmada ayrıca Şehit Sancaktar Özel Ödülü'nün takdim edileceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise Kütahya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak etkinliğe belediye olarak destek verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından "Yaban Hayatın İzleri" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

Kütahya Valiliği, Evliya Çelebi, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu' başladı - Son Dakika

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